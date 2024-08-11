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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1820 года "Тип 1819-1820" (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1820 года "Тип 1819-1820" - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1820 года "Тип 1819-1820" - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,247 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3891 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1820
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1820 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 629 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 425 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Jean ELSEN (2)
  • Möller (2)
  • Sonntag (1)
  • WAG (3)
Баден 3 крейцера 1820 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Баден 3 крейцера 1820 на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Баден 3 крейцера 1820 на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1820 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Баден 3 крейцера 1820 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1820 на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
Баден 3 крейцера 1820 на аукционе Jean ELSEN - September 12, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 12 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1820 на аукционе Jean ELSEN - June 13, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 июня 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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