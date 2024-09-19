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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1825 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1825 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1825 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,247 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3891 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1825
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1825 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1869 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 120 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2013.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Баден 3 крейцера 1825 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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