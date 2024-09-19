Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1825 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,247 гр
- Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3891 гр
- Диаметр 17 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1825
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1825 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1869 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 120 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Westfälische (1)
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск