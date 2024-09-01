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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1830 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1830 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1830 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4178 гр
  • Диаметр 15,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1830
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1830 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе AURORA за 17000 RUB. Торги состоялись 29 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (3)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (5)
  • Westfälische (1)
Баден 3 крейцера 1830 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 3 крейцера 1830 на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Баден 3 крейцера 1830 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 3 крейцера 1830 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 120 CZK
Баден 3 крейцера 1830 на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1830 на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Баден 3 крейцера 1830 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден 3 крейцера 1830 на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Баден 3 крейцера 1830 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 3 крейцера 1830 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 3 крейцера 1830 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1830 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 3 крейцера 1830 на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1830 на аукционе Russiancoin - October 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Баден 3 крейцера 1830 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Баден 3 крейцера 1830 на аукционе Artemide Aste - January 23, 2021
Баден 3 крейцера 1830 на аукционе Artemide Aste - January 23, 2021
Продавец Artemide Aste
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
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Баден 3 крейцера 1830 на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1830 на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1830 на аукционе Künker - July 16, 2019
Продавец Künker
Дата 16 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден 3 крейцера 1830 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден 3 крейцера 1830 на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден 3 крейцера 1830 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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