Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1830 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,114 гр
- Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4178 гр
- Диаметр 15,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1830
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1830 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе AURORA за 17000 RUB. Торги состоялись 29 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (1)
- AURORA (1)
- Busso Peus (1)
- Grün (2)
- Heritage (1)
- Katz (2)
- KM NUMIS (1)
- Künker (3)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Numismatica Ferrarese (1)
- Rare Coins (1)
- Russiancoin (3)
- Teutoburger (3)
- WAG (5)
- Westfälische (1)
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Artemide Aste
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск