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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1829 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1829 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1829 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4178 гр
  • Диаметр 15,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1829
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1829 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rauch (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Баден 3 крейцера 1829 на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Баден 3 крейцера 1829 на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Баден 3 крейцера 1829 на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1829 на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1829 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Баден 3 крейцера 1829 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
Баден 3 крейцера 1829 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1829 на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1829 на аукционе Münzen & Medaillen - November 6, 2002
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 6 ноября 2002
Сохранность XF
Цена
Баден 3 крейцера 1829 на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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