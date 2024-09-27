Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1829 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,114 гр
- Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4178 гр
- Диаметр 15,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1829
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1829 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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