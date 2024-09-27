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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1829 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1829
Средняя цена 410 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1829
Средняя цена 170 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 крейцера 1829
Средняя цена 75 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1829
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1829
Средняя цена 65 $
Продажи
0 15
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