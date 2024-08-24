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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1829 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1829 года - цена монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1829 года - цена монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,9 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1829
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1829 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • HIRSCH (3)
Баден 1 крейцер 1829 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1829 на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1829 на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1829 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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