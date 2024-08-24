Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1829 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,9 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1829
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1829 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- HIRSCH (3)
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