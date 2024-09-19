Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1829 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,875)
- Вес 18,148 гр
- Чистого серебра (0,5105 oz) 15,8795 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1829
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1829 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31489 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 300 CHF
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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