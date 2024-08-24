Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

10 крейцеров 1829 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1829 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 10 крейцеров 1829 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,784 гр
  • Чистого серебра (0,0448 oz) 1,392 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 10 крейцеров
  • Год 1829
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 10 крейцеров 1829 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 170 EUR. Торги состоялись 6 июля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • KM NUMIS (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Sonntag (1)
  • Zöttl (1)
Баден 10 крейцеров 1829 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 10 крейцеров 1829 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Баден 10 крейцеров 1829 на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Баден 10 крейцеров 1829 на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Баден 10 крейцеров 1829 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность AU
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Баден 10 крейцеров 1829 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Баден 10 крейцеров 1829 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 10 крейцеров 1829 на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 крейцеров 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Людвига I Монеты Бадена 1829 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом 10 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск