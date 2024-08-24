Баден Период: 1802-1871 1802-1871
10 крейцеров 1829 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,784 гр
- Чистого серебра (0,0448 oz) 1,392 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 10 крейцеров
- Год 1829
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 10 крейцеров 1829 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 170 EUR. Торги состоялись 6 июля 2020.
Сохранность
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- Sonntag (1)
- Zöttl (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность AU
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Где продать?
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