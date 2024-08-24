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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Серебряные монеты 10 крейцеров Людвига I - Баден

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10 крейцеров 1829-1830

Год Знак Описание Продажи Продажи
1829 0 71830 1 55
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