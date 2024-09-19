Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 крейцера 1829 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,9 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1829
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1829 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4756 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 EUR. Торги состоялись 9 марта 2004.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (3)
- HIRSCH (3)
- Künker (2)
- Münz Zentrum Rheinland (5)
- Teutoburger (2)
Где продать?
Для продажи 1/2 крейцера 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск