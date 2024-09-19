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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1829 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1829 года - цена монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1829 года - цена монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1829
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1829 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4756 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 EUR. Торги состоялись 9 марта 2004.

Сохранность
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  • Grün (3)
  • HIRSCH (3)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (5)
  • Teutoburger (2)
Баден 1/2 крейцера 1829 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 крейцера 1829 на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 крейцера 1829 на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 крейцера 1829 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1829 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1829 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1829 на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Баден 1/2 крейцера 1829 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1829 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1829 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Баден 1/2 крейцера 1829 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 крейцера 1829 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 крейцера 1829 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 крейцера 1829 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Баден 1/2 крейцера 1829 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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