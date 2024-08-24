Баден Период: 1802-1871 1802-1871
5 гульденов 1824 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 3,439 гр
- Чистого золота (0,0997 oz) 3,102 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 5 гульденов
- Год 1824
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1824 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 4100 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Gärtner (1)
- Künker (4)
- Teutoburger (1)
- Westfälische (1)
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
4846 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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