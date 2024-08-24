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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

5 гульденов 1824 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 5 гульденов 1824 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 5 гульденов 1824 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,439 гр
  • Чистого золота (0,0997 oz) 3,102 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1824
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1824 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 4100 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Gärtner (1)
  • Künker (4)
  • Teutoburger (1)
  • Westfälische (1)
Баден 5 гульденов 1824 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
4846 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Баден 5 гульденов 1824 на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
Цена
3165 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Баден 5 гульденов 1824 на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1824 на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность F
Цена
******
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Баден 5 гульденов 1824 на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 5 гульденов 1824 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 5 гульденов 1824 на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Баден 5 гульденов 1824 на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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