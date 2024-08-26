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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1824 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1824 года - цена монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1824 года - цена монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1824
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1824 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 210 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.

Сохранность
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  • WAG (1)
Баден 1 крейцер 1824 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Баден 1 крейцер 1824 на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Баден 1 крейцер 1824 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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