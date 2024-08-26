Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1824 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1824
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1824 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 210 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.
Сохранность
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