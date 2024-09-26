Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 гульдена 1824 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1824 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 2 гульдена 1824 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 25,454 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0905 гр
  • Диаметр 38,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1824
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1824 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 519 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1500 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • iNumis (1)
  • Künker (7)
  • Möller (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе Künker - October 9, 2013
Продавец Künker
Дата 9 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе iNumis - March 23, 2012
Продавец iNumis
Дата 23 марта 2012
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе Künker - October 9, 2007
Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 гульдена 1824 на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Людвига I Монеты Бадена 1824 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом 2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск