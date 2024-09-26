Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 гульдена 1824 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 25,454 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0905 гр
- Диаметр 38,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1824
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1824 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 519 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1500 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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