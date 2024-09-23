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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1823 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 гульден 1823 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1 гульден 1823 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 12,727 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5452 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1823
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1823 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2928 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 600 EUR. Торги состоялись 17 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HIRSCH (6)
  • Möller (3)
  • UBS (1)
Баден 1 гульден 1823 на аукционе HIRSCH - February 17, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
639 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Баден 1 гульден 1823 на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1823 на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1823 на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
522 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Баден 1 гульден 1823 на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1823 на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1823 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1823 на аукционе HIRSCH - September 28, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1823 на аукционе HIRSCH - May 4, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1823 на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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