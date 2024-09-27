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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1826 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 гульден 1826 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1 гульден 1826 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 12,727 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5452 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1826
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1826 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3520 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 4000 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
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  • Künker (6)
  • Möller (2)
  • Morton & Eden (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (2)
Баден 1 гульден 1826 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
3963 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Баден 1 гульден 1826 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Баден 1 гульден 1826 на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Баден 1 гульден 1826 на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность F
Цена
******
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Баден 1 гульден 1826 на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1826 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1826 на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1826 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1826 на аукционе HIRSCH - September 23, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 гульден 1826 на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1826 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1826 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 гульден 1826 на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1826 на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1826 на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1826 на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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