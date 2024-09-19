Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1826 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гульденов 1826
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 9

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1826
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 16

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1826
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1826
Средняя цена 100 $
Продажи
0 12
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск