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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1826 года (Баден, Людвиг I)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1826
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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