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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1822 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 гульден 1822 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1 гульден 1822 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 12,727 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5452 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1822
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1822 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 629 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 390 EUR. Торги состоялись 24 января 2016.

Сохранность
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  • WAG (3)
Баден 1 гульден 1822 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Баден 1 гульден 1822 на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Баден 1 гульден 1822 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1822 на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1 гульден 1822 на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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