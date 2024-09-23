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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

5 гульденов 1825 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 5 гульденов 1825 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 5 гульденов 1825 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,439 гр
  • Чистого золота (0,0997 oz) 3,102 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1825
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1825 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4518 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Баден 5 гульденов 1825 на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
2866 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Баден 5 гульденов 1825 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
2300 $
Цена в валюте аукциона 1800 GBP
Баден 5 гульденов 1825 на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 гульденов 1825 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 гульденов 1825 на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность AU
Цена
Баден 5 гульденов 1825 на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность AU
Цена
Баден 5 гульденов 1825 на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1825 на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Баден 5 гульденов 1825 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1825 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 гульденов 1825 на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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