Баден Период: 1802-1871 1802-1871
5 гульденов 1825 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 3,439 гр
- Чистого золота (0,0997 oz) 3,102 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 5 гульденов
- Год 1825
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1825 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4518 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
2300 $
Цена в валюте аукциона 1800 GBP
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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