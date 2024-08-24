Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1825 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1825
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1825 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4963 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100 EUR. Торги состоялись 20 октября 2020.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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