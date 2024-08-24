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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1825 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1825 года - цена монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1825 года - цена монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1825
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1825 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4963 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100 EUR. Торги состоялись 20 октября 2020.

Сохранность
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  • WAG (1)
  • Westfälische (2)
Баден 1 крейцер 1825 на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Баден 1 крейцер 1825 на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Баден 1 крейцер 1825 на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1825 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1825 на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1825 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1825 на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1825 на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 крейцер 1825 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 крейцер 1825 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 крейцер 1825 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1825 на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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