Баден Период: 1802-1871 1802-1871
5 гульденов 1822 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 3,439 гр
- Чистого золота (0,0997 oz) 3,102 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 5 гульденов
- Год 1822
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1822 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
3470 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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