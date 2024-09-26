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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

5 гульденов 1822 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 5 гульденов 1822 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 5 гульденов 1822 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,439 гр
  • Чистого золота (0,0997 oz) 3,102 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1822
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1822 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
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  • Künker (3)
  • Westfälische (1)
Баден 5 гульденов 1822 на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
6503 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Баден 5 гульденов 1822 на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
3470 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Баден 5 гульденов 1822 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 5 гульденов 1822 на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 5 гульденов 1822 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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