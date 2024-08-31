Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1822 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Auktionen Meister & Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,227 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1822
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1822 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1586 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 600 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2012.
Сохранность
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