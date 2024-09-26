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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1830 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1830 года - цена монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1830 года - цена монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,9 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1830
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1830 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1906 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 24 мая 2022.

Сохранность
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Баден 1 крейцер 1830 на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1830 на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Баден 1 крейцер 1830 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1830 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Баден 1 крейцер 1830 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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