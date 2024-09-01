Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1828 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,9 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1828
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1828 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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