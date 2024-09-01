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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1828 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1828 года - цена монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1828 года - цена монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,9 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1828
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1828 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1 крейцер 1828 на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Баден 1 крейцер 1828 на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Баден 1 крейцер 1828 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1828 на аукционе Zöttl - December 3, 2023
Продавец Zöttl
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Баден 1 крейцер 1828 на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1828 на аукционе Jean ELSEN - June 16, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1828 на аукционе Zöttl - April 14, 2023
Продавец Zöttl
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1828 на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 крейцер 1828 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 1 крейцер 1828 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 крейцер 1828 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Баден 1 крейцер 1828 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 крейцер 1828 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 крейцер 1828 на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 крейцер 1828 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1828 на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1828 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1828 на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1828 на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1828 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1828 на аукционе Heritage - July 5, 2011
Баден 1 крейцер 1828 на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Баден 1 крейцер 1828 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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