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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1828 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гульденов 1828 D
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 40

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1828
Средняя цена 30 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1828
Средняя цена 160 $
Продажи
0 3
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