Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 крейцера 1828 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,9 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1828
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1828 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 210 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2015.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (1)
- Höhn (1)
- Westfälische (1)
Где продать?
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