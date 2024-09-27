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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1828 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1828 года - цена монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1828 года - цена монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1828
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1828 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 210 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Höhn (1)
  • Westfälische (1)
Баден 1/2 крейцера 1828 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Баден 1/2 крейцера 1828 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1828 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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