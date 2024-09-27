Баден Период: 1802-1871 1802-1871
5 гульденов 1828 года D (Баден, Людвиг I)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,439 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 5 гульденов
- Год 1828
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1828 года со знаком D. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4522 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
2592 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 6 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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