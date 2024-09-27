5 гульденов 1828 года D (Баден, Людвиг I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1828 года со знаком D. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4522 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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