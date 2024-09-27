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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

5 гульденов 1828 года D (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 5 гульденов 1828 года D - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 5 гульденов 1828 года D - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,439 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1828
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1828 года со знаком D. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4522 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
3089 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
2592 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Coin Cabinet - March 10, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность UNC PL
Цена
Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Hess Divo - December 6, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 6 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 гульденов 1828 D на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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