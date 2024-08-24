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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1827 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1827 года - цена монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1827 года - цена монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,9 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1827
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1827 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1218 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
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  • Möller (1)
Баден 1 крейцер 1827 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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