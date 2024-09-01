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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1827 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гульденов 1827 D
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
5 гульденов 1827 D Пробные. Медь
Средняя цена 590 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1827
Средняя цена 65 $
Продажи
0 1
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