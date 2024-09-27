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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

5 гульденов 1827 года D. Пробные. Медь (Баден, Людвиг I)

Разновидность: Пробные. Медь

Аверс монеты - 5 гульденов 1827 года D Пробные Медь - цена монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 5 гульденов 1827 года D Пробные Медь - цена монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1827
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1827 года со знаком D. Пробные. Медь. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33828 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (4)
  • Künker (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (3)
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
1174 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Heritage - January 22, 2021
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Heritage - September 9, 2019
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Heritage - January 8, 2018
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Stack's - August 2, 2017
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Stack's - August 2, 2017
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Heritage - January 9, 2017
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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