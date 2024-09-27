5 гульденов 1827 года D. Пробные. Медь (Баден, Людвиг I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1827 года со знаком D. Пробные. Медь. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33828 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.

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