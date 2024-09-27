Баден Период: 1802-1871 1802-1871
5 гульденов 1827 года D. Пробные. Медь (Баден, Людвиг I)
Разновидность: Пробные. Медь
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1827 года со знаком D. Пробные. Медь. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33828 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
1174 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Где продать?
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