5 гульденов 1827 года D (Баден, Людвиг I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1827 года со знаком D. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1022 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2018.

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