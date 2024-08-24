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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

5 гульденов 1827 года D (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 5 гульденов 1827 года D - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 5 гульденов 1827 года D - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,439 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1827
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1827 года со знаком D. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1022 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (4)
  • WAG (2)
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность VF
Цена
2069 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1865 $
Цена в валюте аукциона 200000 JPY
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Dorotheum - May 22, 2019
Продавец Dorotheum
Дата 22 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 гульденов 1827 D на аукционе Hess Divo / Künker - October 26, 2012
Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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