Баден Период: 1802-1871 1802-1871
5 гульденов 1827 года D (Баден, Людвиг I)
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,439 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 5 гульденов
- Год 1827
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1827 года со знаком D. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1022 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1865 $
Цена в валюте аукциона 200000 JPY
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 22 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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