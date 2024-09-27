Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

5 гульденов 1823 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 5 гульденов 1823 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 5 гульденов 1823 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,439 гр
  • Чистого золота (0,0997 oz) 3,102 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1823
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1823 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1845 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4050 EUR. Торги состоялись 15 мая 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Frankfurter (2)
  • Grün (1)
  • Künker (5)
  • Rapp (1)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • Westfälische (1)
Баден 5 гульденов 1823 на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
2925 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Баден 5 гульденов 1823 на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность XF
Цена
2772 $
Цена в валюте аукциона 2500 CHF
Баден 5 гульденов 1823 на аукционе Rapp - November 25, 2020
Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 5 гульденов 1823 на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Баден 5 гульденов 1823 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 5 гульденов 1823 на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 5 гульденов 1823 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 5 гульденов 1823 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 5 гульденов 1823 на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 5 гульденов 1823 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 5 гульденов 1823 на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 5 гульденов 1823 на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Баден 5 гульденов 1823 на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Людвига I Монеты Бадена 1823 года Все баденские монеты баденские золотые монеты баденские монеты номиналом 5 гульденов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск