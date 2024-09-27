Баден Период: 1802-1871 1802-1871
5 гульденов 1823 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 3,439 гр
- Чистого золота (0,0997 oz) 3,102 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 5 гульденов
- Год 1823
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1823 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1845 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4050 EUR. Торги состоялись 15 мая 2012.
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- Westfälische (1)
Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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