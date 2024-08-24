Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1819 года WD (Баден, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,516 гр
- Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
- Диаметр 39 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1819
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1819 года со знаком WD. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4700 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (3)
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (1)
- Gärtner (2)
- Grün (4)
- Heritage (1)
- HIRSCH (4)
- Höhn (2)
- Künker (12)
- M&M Basel (1)
- Möller (5)
- Münzenonline (2)
- Teutoburger (7)
- WAG (3)
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Талер 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск