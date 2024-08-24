Талер 1819 года WD (Баден, Людвиг I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1819 года со знаком WD. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4700 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

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