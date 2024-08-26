Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1819 года (Баден, Людвиг I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,227 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1819
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1819 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1181 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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