Баден Период: 1802-1871 1802-1871
5 талеров 1830 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 5,735 гр
- Чистого золота (0,1663 oz) 5,173 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 5 талеров
- Год 1830
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 талеров 1830 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4523 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 DPL NGC
Цена
5268 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
6237 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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