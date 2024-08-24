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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

5 талеров 1830 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 5 талеров 1830 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 5 талеров 1830 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 5,735 гр
  • Чистого золота (0,1663 oz) 5,173 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1830
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 талеров 1830 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4523 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 DPL NGC
Цена
5268 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Баден 5 талеров 1830 на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
6237 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Баден 5 талеров 1830 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Баден 5 талеров 1830 на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 талеров 1830 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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