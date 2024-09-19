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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Медные монеты 1/4 крейцера Людвига I - Баден

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1/4 крейцера 1824

Год Знак Описание Продажи Продажи
1824 0 13
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