Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1830 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,875)
- Вес 18,148 гр
- Чистого серебра (0,5105 oz) 15,8795 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1830
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (169)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1830 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31025 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
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