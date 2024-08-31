Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 крейцера 1830 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,81 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1830
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1830 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1174 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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