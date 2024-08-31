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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1830 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1830 года - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 крейцера 1830 года - цена монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,81 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1830
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1830 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1174 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • Felzmann (1)
  • Künker (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Sonntag (1)
  • Westfälische (1)
Баден 1/2 крейцера 1830 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Баден 1/2 крейцера 1830 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Баден 1/2 крейцера 1830 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Баден 1/2 крейцера 1830 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1/2 крейцера 1830 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1/2 крейцера 1830 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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