Дукат 1835 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1835 года со знаком D. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4527 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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