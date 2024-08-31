Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1835 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1835
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1835 года со знаком D. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4527 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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