Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1835 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1835 года D - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1835 года D - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1835
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1835 года со знаком D. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4527 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Felzmann (1)
  • Grün (2)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (2)
  • Kroha (1)
  • Künker (7)
  • Leu (2)
  • Morton & Eden (1)
  • Niemczyk (1)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Баден Дукат 1835 D на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1397 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Баден Дукат 1835 D на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU
Цена
2989 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Баден Дукат 1835 D на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1835 D на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1835 D на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1835 D на аукционе Niemczyk - March 21, 2021
Баден Дукат 1835 D на аукционе Niemczyk - March 21, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1835 D на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1835 D на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1835 D на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Баден Дукат 1835 D на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1835 D на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1835 D на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1835 D на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1835 D на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1835 D на аукционе Felzmann - June 24, 2013
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1835 D на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1835 D на аукционе Teutoburger - February 23, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1835 D на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1835 D на аукционе SINCONA - May 25, 2012
Продавец SINCONA
Дата 25 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1835 D на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1835 D на аукционе Busso Peus - April 27, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Монеты Бадена 1835 года Все баденские монеты баденские золотые монеты баденские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск