6 крейцеров 1835 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1835 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 40 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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