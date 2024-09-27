Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1835 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1835 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1835 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,227 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1835
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1835 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 40 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (1)
  • Zöttl (1)
Баден 6 крейцеров 1835 D на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 6 крейцеров 1835 D на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Баден 6 крейцеров 1835 D на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Баден 6 крейцеров 1835 D на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 280 RUB
Баден 6 крейцеров 1835 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Монеты Бадена 1835 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск