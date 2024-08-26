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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1849 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1849 года - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 крейцера 1849 года - цена монеты - Баден, Леопольд

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1849
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1849 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Zöttl (1)
Баден 1/2 крейцера 1849 на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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