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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1849 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1849
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1849 D
Средняя цена 140 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 гульден 1849
Средняя цена 160 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1849
Средняя цена 190 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1849
Средняя цена 45 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3 крейцера 1849
Средняя цена 30 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1849
Средняя цена 35 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1849
Средняя цена
Продажи
0 1
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