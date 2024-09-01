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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1849 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1849 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1849 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1849
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1849 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (4)
  • Leu (1)
  • Morton & Eden (1)
Баден Дукат 1849 на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
4119 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Баден Дукат 1849 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
2428 $
Цена в валюте аукциона 1900 GBP
Баден Дукат 1849 на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Баден Дукат 1849 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Баден Дукат 1849 на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Баден Дукат 1849 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Баден Дукат 1849 на аукционе Leu - October 20, 2003
Продавец Leu
Дата 20 октября 2003
Сохранность AU
Цена
Баден Дукат 1849 на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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