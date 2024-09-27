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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1849 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1849 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1849 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: VL Nummus

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1849
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1849 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3846 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Teutoburger (1)
  • VL Nummus (1)
Баден 6 крейцеров 1849 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 6 крейцеров 1849 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Баден 6 крейцеров 1849 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Баден 6 крейцеров 1849 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Баден 6 крейцеров 1849 на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1849 на аукционе Teutoburger - December 10, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 10 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1849 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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