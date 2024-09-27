Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1849 года (Баден, Леопольд)
Фотография: VL Nummus
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1849
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1849 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3846 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- KM NUMIS (1)
- Pesek Auctions (1)
- Teutoburger (1)
- VL Nummus (1)
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 10 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск