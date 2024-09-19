2 гульдена 1849 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1849 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1592 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 310 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2023.

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