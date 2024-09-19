Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 гульдена 1849 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 2 гульдена
- Год 1849
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1849 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1592 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 310 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2023.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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