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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 гульдена 1849 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 2 гульдена 1849 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 2 гульдена 1849 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1849
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1849 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1592 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 310 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2023.

Сохранность
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  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (2)
  • Rauch (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (2)
  • Westfälische (1)
Баден 2 гульдена 1849 D на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Баден 2 гульдена 1849 D на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Баден 2 гульдена 1849 D на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 2 гульдена 1849 D на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 2 гульдена 1849 D на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Баден 2 гульдена 1849 D на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Баден 2 гульдена 1849 D на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
Баден 2 гульдена 1849 D на аукционе Jean ELSEN - March 15, 2013
Продавец Jean ELSEN
Дата 15 марта 2013
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 2 гульдена 1849 D на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность AU
Цена
Баден 2 гульдена 1849 D на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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