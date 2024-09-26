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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1849 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1849 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 гульдена 1849 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1849
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1849 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1235 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1/2 гульдена 1849 на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Баден 1/2 гульдена 1849 на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Баден 1/2 гульдена 1849 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Баден 1/2 гульдена 1849 на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1849 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1849 на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1849 на аукционе Heritage - July 5, 2012
Баден 1/2 гульдена 1849 на аукционе Heritage - July 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2012
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1849 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1849 на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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