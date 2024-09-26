Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 гульдена 1849 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1849
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1849 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1235 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 июля 2012
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Где продать?
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