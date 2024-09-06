Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1849 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,8 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 крейцер
- Год 1849
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1849 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе MDC Monaco за 80 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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