Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 крейцера 1848 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Numismatik Zöttl
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,81 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1848
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1848 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе Numismatik Zöttl за 16 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2023.
Сохранность
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- Zöttl (2)
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