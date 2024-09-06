Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1851 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1851 года - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 крейцера 1851 года - цена монеты - Баден, Леопольд

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1851
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1851 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе CoinsNB за 16 EUR. Торги состоялись 13 апреля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • KM NUMIS (1)
Баден 1/2 крейцера 1851 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1/2 крейцера 1851 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1851 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Монеты Бадена 1851 года Все баденские монеты баденские медные монеты баденские монеты номиналом 1/2 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск