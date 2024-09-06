Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 крейцера 1851 года (Баден, Леопольд)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1851 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе CoinsNB за 16 EUR. Торги состоялись 13 апреля 2024.
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