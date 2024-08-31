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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1851 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1851
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1851 D
Средняя цена 330 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1 гульден 1851
Средняя цена 470 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1851
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1851
Средняя цена 150 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1851
Средняя цена 55 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1851
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
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